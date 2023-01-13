В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин: российские военнослужащие в зоне СВО должны чувствовать, что страна с ними

Анна Назайкина
13:24 13.01.2023
Важна не только материальная, но и моральная поддержка, отметил российский лидер.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Башкирии Радием Хабировым заявил о важности поддержки российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции по защите Донбасса.

«Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которые они выполняют в рамках СВО», - сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что важно оказывать поддержку «нашим парням», которые защищают людей в Донбассе, и их семьям, причем не только материально, но и морально.

Сегодня Путин прилетел в Уфу, чтобы проститься с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:39 Армия
Видео
В МО РФ сообщили, что взятие Соледара стало возможным благодаря работе авиации, ракетных войск и артиллерии
13:06 В стране и мире
НАТО перебросит 17 января самолеты АВАКС в Румынию, чтобы наблюдать за военной активностью РФ
13:06 В стране и мире
В России для водителей стала доступна электронная версия прав
12:22 В стране и мире
Республиканцы начали расследование по выводу войск США из Афганистана
12:06 В стране и мире
Никита Михалков остается в реанимационном отделении
Популярное
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.