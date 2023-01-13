В стране и мире Путин: российские военнослужащие в зоне СВО должны чувствовать, что страна с ними Анна Назайкина Важна не только материальная, но и моральная поддержка, отметил российский лидер. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Башкирии Радием Хабировым заявил о важности поддержки российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. «Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которые они выполняют в рамках СВО», - сказал российский лидер. Глава государства отметил, что важно оказывать поддержку «нашим парням», которые защищают людей в Донбассе, и их семьям, причем не только материально, но и морально. Сегодня Путин прилетел в Уфу, чтобы проститься с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Экспертное мнение и аналитика