Верховный суд России разрешил требовать компенсацию за опоздавший транспорт

Прецедентом стало дело жителя Подмосковья, едва не опоздавшего на поезд из-за отсутствия заявленного в расписании автобуса.

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Верховный суд России разрешил требовать компенсацию морального вреда за опоздавший или не приехавший общественный транспорт. Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который едва не опоздал на поезд из-за отсутствия заявленного в расписании автобуса, отмечается в определении судебной коллегии по гражданским делам.

Как отметили в ВС РФ, мужчина все же успел на поезд, но сильно перенервничал. В итоге у него поднялось давление и заболела голова. Житель Подмосковья подал иск с требованием о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда.

«Пассажир имеет право на достоверную и полноценную информацию об автобусных рейсах, а отсутствие извещения об изменениях в расписании является основанием для взыскания морального вреда», - говорится в решении.

Напомним, ранее в Верховном суде Российской Федерации отметили, что распитие алкоголя в заглушенной машине или возле нее не является нарушением Правил дорожного движения. Управление транспортным средством предполагает его перемещение в пространстве.

Прецедентом стало дело москвича, которого оштрафовали и лишили водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник Госавтоинспекции составил протокол на мужчину, который не был за рулем.