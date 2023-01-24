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Верховный суд разрешил пить алкоголь в припаркованной машине

Сергей Лебедев
15:51 24.01.2023
Управление транспортным средством предполагает его перемещение в пространстве.
Верховный суд разрешил пить алкоголь в припаркованной машине
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Верховный суд Российской Федерации удовлетворил жалобу москвича, которого оштрафовали и лишили водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник ГИБДД составил протокол на мужчину, который не был за рулем.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что автомобиль был заглушен и припаркован перед шлагбаумом. Сам же водитель находился на улице рядом с машиной и не управлял ею, сообщает РАПСИ. В Верховном суде не сочли это нарушением Правил дорожного движения.

В ВС РФ отметили, что распитие алкоголя в заглушенном автомобиле или возле него не является нарушением. Управление транспортным средством предполагает его перемещение в пространстве.

В результате было решено отменить судебные акты о штрафе и лишении водительских прав. Дело прекратили в связи с недоказанностью обстоятельств.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что российские суды больше не смогут лишать прав водителей и назначать им штраф, если в организме найдены следы лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим. Конституционный суд издал соответствующее постановление и обратился в Госдуму для внесения поправок в административный кодекс.

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