В МО РФ сообщили о перестрелке между военными Азербайджана и правоохранителями Карабаха
Минобороны России сообщает об обстреле азербайджанскими военными сотрудников правоохранительных органов Нагорного Карабаха.
«В 10.00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими Вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении.
В МО РФ уточнили, что в ходе боестолкновения погибли пять человек - трое правоохранителей Карабаха и двое азербайджанских военнослужащих. Еще по одному человеку с каждой стороны было ранено.
Сообщается, что российским миротворцам удалось прекратить боестолкновение.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Артемовском.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов