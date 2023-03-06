В МО РФ сообщили о перестрелке между военными Азербайджана и правоохранителями Карабаха

Инцидент произошел в 10 часов утра 5 марта 2023 года, в ходе перестрелки погибли пять человек, двое пополнили список раненых.

© Фото: ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об обстреле азербайджанскими военными сотрудников правоохранительных органов Нагорного Карабаха.

«В 10.00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими Вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении.

В МО РФ уточнили, что в ходе боестолкновения погибли пять человек - трое правоохранителей Карабаха и двое азербайджанских военнослужащих. Еще по одному человеку с каждой стороны было ранено.

Сообщается, что российским миротворцам удалось прекратить боестолкновение.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Артемовском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов