В МО РФ заявили об уничтожении РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Артемовском

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В Минобороны России констатировали уничтожение украинской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы под Артемовском. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Кроме того, в районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ и в районе Часов Яр Донецкой народной республики - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», - сказал Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал о суточных потерях вооруженных формирований Украины на Донецком направлении в живой силе и военной технике. По его словам, уничтожено до 225 украинских боевиков, пять БМП, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и 122-мм буксируемая гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией нанесено огневое поражение неприятелю в районе Угледара, Пречистовки и Новоселки. За сутки уничтожено до 65 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град». На Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна 152-мм самоходная гаубица «Акация».

На Купянском направлении поражены подразделения противника в районах Тимковки и Новоселовского. Суточные потери украинской стороны в личном составе до 45 человек. Также на данном направлении уничтожены две украинские боевые бронированные машины и три пикапа.

На Краснолиманском направлении суточные потери неприятеля в личном составе превысили 160 человек. Уничтожены украинский танк, три БМП, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО «Град».

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинских истребителей Су-27 и МиГ-29.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов