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Власти Днепропетровской области потребовали вернуть розданное в начале СВО оружие и боеприпасы

Андрей Аркадьев
17:16 06.03.2023
Губернатор региона Сергей Лысак призвал жителей сдать оружие в течение десяти дней.
Власти Днепропетровской области потребовали вернуть розданное в начале СВО оружие и боеприпасы
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Власти Днепропетровской области призвали местных жителей в течение десяти дней добровольно сдать оружие, которое раздавалось после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщил губернатор региона Сергей Лысак в Telegram-канале. Он отметил, что ситуация в регионе стабилизировалась, но оружие и боеприпасы вернули далеко не все.

С начала специальной военной операции украинские власти начали массово раздавать жителям своих городов автоматы Калашникова и патроны. Раздача стрелкового оружия шла прямо на улицах. Чтобы его получить, не требовалось специальных документов, выстраивались целые очереди желающих. Только за первые дни МВД Украины отчиталось о раздаче 25 тысяч автоматов.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий всем украинцам, в том числе гражданским, использовать оружие во время объявленного в стране военного положения.

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