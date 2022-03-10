Зеленский разрешил гражданским использовать оружие

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет всем жителям Украины пользоваться оружием в период действия военного положения.

«В период действия военного положения граждане Украины могут оказывать отпор, применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья)», - говорится в законе, текст которого опубликован на сайте Верховной рады.

Также подчеркивается, что применение гражданскими лицами огнестрельного оружия будет осуществляться аналогично применению оружия военнослужащими. При этом украинцы, как указано в тексте документа, обязаны сдать полученное ими оружие в органы нацполиции Украины не позднее десяти дней после прекращения или отмены действия военного положения.

Двадцать четвертого февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины, пояснил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, которые хотят вступить в «Интернациональный легион обороны Украины» с марта 2022 года. Как уточнялось, указ Зеленского будет действовать на период военного положения в стране.