Медсестра рассказала, как специалисты ВМА делают пластические операции на голове

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Девятый пациент только за сегодня. Какой за жизнь, уже не сосчитать. На носу важный юбилей. Операционная медсестра военного госпиталя Антонина Колчина почти 50 лет в профессии. После того как ее супруг прошел первую чеченскую, судьба двоих сыновей была предрешена.

«Я с болью в душе, а они все равно: "Нет, пойдем по стопам отца, будем военными!"» - рассказала операционная медсестра хирургического отделения ФЛ ФГКУ «422 ВГ» МО РФ Антонина Колчина.

Последняя запись в журнале, и можно домой к сыновьям. Старший, Николай, 20 лет охранял наши дальневосточные рубежи на зенитно-ракетных комплексах. Младший, Дмитрий, - артиллерист. На специальную военную операцию отправился одним из первых. В августе получил многочисленные осколочные ранения и тяжелый ушиб головы. Петербургские врачи Военно-медицинской академии сделали все, чтобы герой вновь оказался дома.

Теперь семья Колчиных ждет своей очереди на пластическую операцию. Родственники многих медработников этой поликлиники военного городка Мулино - участники СВО. Племянник главной медсестры Ольги Борисовой тоже вернулся после ранения. И снова золотые руки петербургских хирургов поставили на ноги.

«В медакадемии ему все сделали, и пластику на голове. И дай Бог здоровья всем этим врачам», - сказала главная медсестра поликлиники ФЛ ФГКУ «422 ВГ» МО РФ Ольга Борисова.

Ольга Борисова со школы грезила медициной. В прошлом году исполнилось ровно 30 лет, как она начала работать в этой поликлинике. За это время она ни разу не усомнилась в выборе жизненного пути и профессии.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов