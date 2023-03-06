Медсестра рассказала, как специалисты ВМА делают пластические операции на голове
Девятый пациент только за сегодня. Какой за жизнь, уже не сосчитать. На носу важный юбилей. Операционная медсестра военного госпиталя Антонина Колчина почти 50 лет в профессии. После того как ее супруг прошел первую чеченскую, судьба двоих сыновей была предрешена.
«Я с болью в душе, а они все равно: "Нет, пойдем по стопам отца, будем военными!"» - рассказала операционная медсестра хирургического отделения ФЛ ФГКУ «422 ВГ» МО РФ Антонина Колчина.
Последняя запись в журнале, и можно домой к сыновьям. Старший, Николай, 20 лет охранял наши дальневосточные рубежи на зенитно-ракетных комплексах. Младший, Дмитрий, - артиллерист. На специальную военную операцию отправился одним из первых. В августе получил многочисленные осколочные ранения и тяжелый ушиб головы. Петербургские врачи Военно-медицинской академии сделали все, чтобы герой вновь оказался дома.
Теперь семья Колчиных ждет своей очереди на пластическую операцию. Родственники многих медработников этой поликлиники военного городка Мулино - участники СВО. Племянник главной медсестры Ольги Борисовой тоже вернулся после ранения. И снова золотые руки петербургских хирургов поставили на ноги.
«В медакадемии ему все сделали, и пластику на голове. И дай Бог здоровья всем этим врачам», - сказала главная медсестра поликлиники ФЛ ФГКУ «422 ВГ» МО РФ Ольга Борисова.
Ольга Борисова со школы грезила медициной. В прошлом году исполнилось ровно 30 лет, как она начала работать в этой поликлинике. За это время она ни разу не усомнилась в выборе жизненного пути и профессии.
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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов