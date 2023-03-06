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Пассажир снял видео из задымленного самолета после отказа двигателя в Гаване

Анна Назайкина
16:09 06.03.2023
Все пассажиры эвакуированы, устанавливаются причины авиационного происшествия.
© Видео: Video_Forensics, Twitter © Фото: Video_Forensics, Twitter
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Самолет Boeing 737 в связи с отказом двигателя экстренно сел после взлета в аэропорту в Гаване. О произошедшем сообщила Кубинская авиационная корпорация SA.

«Сегодня Boeing... направлявшийся в Форт-Лодердейл, во время взлета обнаружил отказ одного из двигателей. В соответствии с установленной процедурой его посадка была разрешена в аэропорту Гаваны», - говорится в сообщении.

Было подчеркнуто, что пассажиров удалось эвакуировать, их состояние оценивают как удовлетворительное. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.

Судя по кадрам, опубликованным в Сети пассажиром борта, в салоне было задымление, выпали кислородные маски. Также на видео слышны крики испуганных людей.

Ранее в Соединенных Штатах в аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский автобус столкнулся с самолетом. Видео с места ЧП разместили в соцсетях очевидцы.

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