В стране и мире Опубликованы кадры из окна самолета после столкновения борта с автобусом в Лос-Анджелесе Анна Назайкина Как сообщается, в результате произошедшего пострадали пять человек. © Видео: LordMomos4, Twitter © Фото: LordMomos4, Twitter Читайте нас на: Пассажирский автобус столкнулся с самолетом в аэропорту Лос-Анджелеса. Очевидцы сняли кадры с борта, проезжающего мимо места ЧП. «Самолет, буксируемый сегодня вечером от гейта на стоянку, столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего около пяти человек пострадали», - сообщается на странице аэропорта в Twitter. Судя по видео, опубликованном в соцсети, борт принадлежит авиакомпании American Airlines. В настоящий момент причина произошедшего не называется. Ранее сообщалось, что в Лондоне в аэропорту Хитроу была найдена посылка со следами урана. Опасную находку обнаружили сотрудники погранслужбы. Экспертное мнение и аналитика