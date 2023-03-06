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Штурмовые группы ЗВО отработали зачистку блиндажей в зоне спецоперации

10:45 06.03.2023
Инструкторы, все без исключения имеющие боевой опыт, не только объясняют, но и показывают на практике программу курса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ публикует кадры боевой подготовки штурмовых групп Западного военного округа в тыловом районе специальной военной операции. На видеозаписи показано, как мужчины в форме бегут в лесу, штурмуют окопы, а также стреляют по мишеням.

Основная задача - продвинуться вглубь лесополосы и интенсивным огнем из автоматов выбить противника с позиций. Штурмовать окоп противника бойцы тренируются парами, боевая двойка зачищает извилистое укрепление с бойницами для вражеских снайперов и пулеметчиков.

В тылу военнослужащие оттачивают до автоматизма каждый элемент, чтобы во время будущих сражений быть готовыми к любым неожиданностям. Инструкторы охотно делятся с военнослужащими своим опытом. Занятия проходят с учетом проведения спецоперации.

Ранее Минобороны показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения. Целью стал ангар с техникой украинских боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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