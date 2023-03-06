В Польше предупредили об экономических проблемах из-за «демографического метеорита»

Президент Института государственных финансов Славомир Дудек заявил, что за последние десять лет численность населения Польши уменьшилась на два миллиона человек.

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Из-за стремительного старения населения Польша столкнулась с демографическим кризисом. Об этом заявил президент Института государственных финансов Славомир Дудек. По его словам, происходящее может стать национальной экономической проблемой.

«Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нас», - передает Rzeczpospolita слова экономиста.

Дудек отмечает, что за последние десять лет численность населения Польши уменьшилась на два миллиона человек. По его словам, для решения кризиса необходимо смягчить миграционную политику, добиться увеличения рождаемости, повысить пенсионный возраст, а также стимулировать экономическую активность населения.

Напомним, недавно стало известно, что в Китае впервые за 60 лет за год уменьшилось количество населения на 850 тысяч человек. В прошедшем году в КНР родилось 9,56 миллиона человек, а умерло 10,41 миллиона человек.

По данным специалистов, в этом году Индия может стать самой густонаселенной страной в мире. Сейчас ее население уже равняется 1,422 миллиарда человек.