WPR: в 2023 году Индия станет самой густонаселенной страной в мире

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Население мира продолжает увеличиваться, ежегодно рождаются порядка 140 миллионов детей. По состоянию на III квартал 2022 года, Китай является самой густонаселенной страной мира. Численность его населения составляет более 1,425 миллиарда человек.

Но этот показатель может быть изменен уже в 2023 году. Еще одной страной, претендующей на звание самой многочисленной, является Индия. Количество ее населения оценивается в 1,422 миллиарда человек по состоянию на текущий 2023. И оно продолжает расти.

По оценкам World Population Review, население Китая немного сокращается - на 0,02%, в то время как естественный прирост в Индии равен 0,81%. По прогнозам статистического бюро, ее население будет продолжать расти как минимум до 2050 года и составит порядка 1,670 миллиарда человек.

В данном рейтинге Индия уже занимает первое место в мире по численности. Ожидается, что эта продолжающаяся динамика приведет к тому, что к 2030 году Индия заместит Китай в качестве самой густонаселенной страны в мире.

Немногим ранее приводилась информация, что население Китая впервые за 60 лет сократилось на 850 тысяч жителей. Указано, что причины имеющегося в КНР демографического кризиса кроются во введенной в 70-ые годы прошлого века программе «одна семья - один ребенок». Она была отменена, но с каждым годом люди рожают все меньше и меньше.