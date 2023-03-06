В общей сложности в машине находилось шесть человек. Сейчас спасатели эвакуируют тела погибших.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В Кабардино-Балкарии внедорожник упал с обрыва в озеро Гижгит. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МЧС. Министерство опубликовало кадры с места ЧП.

По данным ведомства, жертвами произошедшего в Эльбрусском районе республики стали два человека, еще один пострадал.

Предварительно, в автомобиле Toyota Prado находилось шесть человек. На место трагедии прибыли 22 спасателя, а также шесть единиц техники. Сейчас экстренные службы эвакуируют тела погибших.

Ранее в Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус умер турист. Сообщалось, что мужчина скончался от сердечного приступа.