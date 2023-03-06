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Military Watch: боевики не смогут эффективно использовать британские танки Challenger 2

Тимур Шерзад
15:29 06.03.2023
Причиной слабой эффективности танков для украинских националистов в Military Watch объявили многочисленные недостатки этих машин.
Military Watch: боевики не смогут эффективно использовать британские танки Challenger 2
© Фото: UK Ministry of Defence, GlobalLookPress
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В американском журнале Military Watch сомневаются в том, что украинские боевики смогут эффективно использовать танки Challenger 2, которые обещал им Лондон.

«Недостатки этого танка могут свести его реальную пользу на поле боя к минимуму, особенно если вспомнить, с какой помпой обставлялось решение о его поставке и как его ждут на передовой», - пишет Military Watch.

Из положительных сторон танка американские специалисты выделили сильную броню башни. В остальном - одни минусы. От самого яркого - устаревшего нарезного орудия - до относительно слабого бронирования корпуса. 

Ранее главные уязвимые места западных танков назвал военный эксперт Кирилл Солок. 

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