Military Watch: боевики не смогут эффективно использовать британские танки Challenger 2

Причиной слабой эффективности танков для украинских националистов в Military Watch объявили многочисленные недостатки этих машин.

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В американском журнале Military Watch сомневаются в том, что украинские боевики смогут эффективно использовать танки Challenger 2, которые обещал им Лондон.

«Недостатки этого танка могут свести его реальную пользу на поле боя к минимуму, особенно если вспомнить, с какой помпой обставлялось решение о его поставке и как его ждут на передовой», - пишет Military Watch.

Из положительных сторон танка американские специалисты выделили сильную броню башни. В остальном - одни минусы. От самого яркого - устаревшего нарезного орудия - до относительно слабого бронирования корпуса.

Ранее главные уязвимые места западных танков назвал военный эксперт Кирилл Солок.