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Военный аналитик Солок назвал главные уязвимые места западных танков

Алексей Курильченко
15:38 30.01.2023
У западных танков, отметил эксперт, совершенно другая идеология, что вызовет массу проблем с их эксплуатацией на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На фоне поставок на Украину западных танков - американских Abrams, немецких Leopard и британских Challenger - военные эксперты начали пристально изучать их особенности и недостатки. Ведущий военный аналитик медиахолдинга Readovka Кирилл Солок в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» поделился открытиями экспертов и рассказал, как правильно поражать западные машины.

«Самый главный секрет, который касается и "Абрамсов", и "Челленджеров", - это составная, композитная броня... Они комбинируют различные материалы - это может быть металл или обедненный уран, различные современные материалы, которые создают хорошую защиту. В танке главное, чтобы он был хорошо защищен и при этом как можно меньше весил. Все западные танки на сегодняшний день на 15-20 тонн тяжелее наших Т-72 или Т-90. Из-за того что их переутяжелять уже нельзя, у них достаточно слабая броня по бокам и особенно с кормы», - рассказал аналитик.

При этом у поставляемых танков существует огромное множество модификаций, некоторые из которых признаны устаревшими. Доподлинно неизвестно, какие именно версии «Леопардов» и «Абрамсов» отправятся на Украину. Солок отметил, что в Сирии применяли старые версии «Леопардов», которые очень хорошо пробивались.

В то же время военные эксперты уже составили инструкции по поражению западных танков. Так, «Абрамсы» советуют бить в бока, корму или крышу, так как там самая слабая броня. У «Леопардов» уязвимость находится в передней части корпуса, снизу. Там находятся место мехвода или боекомплект - самые уязвимые части немецкого танка. Солок добавил, что у западных танков на Украине появится еще одна уязвимость, не связанная с прямым боестолкновением.

«Ирония судьбы в том, что "Абрамс" и "Леопард" выросли из одной программы. Тогда планировался единый танк, но потом пути разошлись... У западных танков вообще другая идеология - у всех экипаж на один больше. То есть расход украинских членов экипажа будет больше. Второе - поставляется незначительное количество разрозненной западной техники - для Украины это будет логистический ад. У них другой снаряд, разные двигатели, невзаимозаменяемые с советскими танками детали. За каждым танковым соединением нужно таскать огромный караван запчастей», - рассказал аналитик.

Солок отметил любопытную деталь: вместе с танками Запад поставит Украине эвакуационные машины - в четыре раза больше необходимого. Это может означать, что поставщики догадываются о возможных проблемах с эксплуатацией. Либо это означает, что Запад будет делать все необходимое, чтобы эвакуировать подбитые танки подальше от российских специалистов.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что западные танки не принесут глобального превосходства Украине. Он добавил, что российские Т-80 могут без проблем противостоять Abrams, Challenger и Leopard.

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