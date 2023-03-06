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В МО РФ сообщили об уничтожении украинских истребителей Су-27 и МиГ-29 за сутки

13:56 06.03.2023
Кроме этого, в районе Новопавловки на территории ДНР был сбит вражеский вертолет Ми-8.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщает об уничтожении двух украинских истребителей за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Кроме этого, в районе Новопавловки в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8. Также Конашенков уточнил обстоятельства уничтожения второго вражеского истребителя МиГ-29. Он был сбит российскими средствами ПВО в районе Красноармейска на территории ДНР. 

Еще российские расчеты ПВО перехватили за сутки 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS и «Ураган», а также уничтожили девять беспилотников противника. Это произошло в районах населенных пунктов Берестовое (Харьковская область), Кармазиновка (ЛНР), Благодатное, Новоандреевка. Кирилловка, Верхнеторецкое (ДНР), Чубаревка, Магедово (Запорожская область), Лесное (Сумская область). 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 86 артиллерийских подразделений украинских боевиков, а также другие войска противника в 117 районах. 

В районе Троицкого в ДНР удалось уничтожить самоходную огневую установку украинского ЗРК «Бук-М1». В районе Андреевки в том же регионе России был уничтожен вражеский локатор наведения ЗРК С-300. А в района Гуляйполя в Запорожской области была уничтожена неприятельская РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 396 самолетов, 217 вертолетов, 3 345 беспилотников, 410 ЗРК, 8 192 танков и других боевых бронированных машин, 1 054 боевые машины РСЗО, 4 284 орудий полевой артиллерии и мнометов, а также 8 871 единиц специальной военной автотехники. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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