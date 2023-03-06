Под Воронежем вертолет Ми-8 аварийно приземлился на берег реки

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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на берег реки в Воронежской области. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия, опубликованные в социальных сетях.

Инцидент подтвердил губернатор региона Александр Гусев.

«В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8. Спецслужбы работают на месте», - написал он.

Глава региона добавил, что была повреждена линия электропередачи, сейчас ее работа уже восстановлена. Пострадавших в результате инцидента нет.

На кадрах, которые публикуют каналы в Telegram, видно, что вертолет кружит над рекой. Предварительно, он зацепился лопастями за ЛЭП и сел для проверки повреждений. Публикуется также фото вертолета после приземления.