Под Воронежем вертолет Ми-8 аварийно приземлился на берег реки
На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
© Фото: Игорь Агеенко, РИА Новости
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на берег реки в Воронежской области. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия, опубликованные в социальных сетях.
Инцидент подтвердил губернатор региона Александр Гусев.
«В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8. Спецслужбы работают на месте», - написал он.
Глава региона добавил, что была повреждена линия электропередачи, сейчас ее работа уже восстановлена. Пострадавших в результате инцидента нет.
На кадрах, которые публикуют каналы в Telegram, видно, что вертолет кружит над рекой. Предварительно, он зацепился лопастями за ЛЭП и сел для проверки повреждений. Публикуется также фото вертолета после приземления.
Экспертное мнение и аналитика