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El Pais: украинские боевики понесли огромные потери в Артемовске

Андрей Аркадьев
11:49 06.03.2023
Также газета сообщает, что в Артемовск прибыла часть направленных Киевом подкреплений.
El Pais: украинские боевики понесли огромные потери в Артемовске
© Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Вооруженные формирования Украины понесли серьезные потери в Артемовске, где они разместили несколько своих лучших бригад. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

По данным издания, ситуация в городе складывается не лучшим образом для украинских боевиков. Связь в Артемовске ограниченная и дорогая, а на получение ответа о положении дел там ушло несколько дней.

Также сообщается, что 3 марта националисты взорвали два небольших моста, соединяющих единственную дорогу к Артемовску, которая контролируется украинскими боевиками. Также украинская сторона создала понтонную переправу, по которой мирное население может эвакуироваться из города.

Ранее морпех Тихоокеанского флота с позывным Малой рассказал об «эпическом» штурме под танковым огнем врага на окраине Угледара. Также «Звезда» показала кадры ожесточенных боев, идущих между российскими морпехами и украинскими боевиками.

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