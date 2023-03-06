El Pais: украинские боевики понесли огромные потери в Артемовске

Также газета сообщает, что в Артемовск прибыла часть направленных Киевом подкреплений.

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Вооруженные формирования Украины понесли серьезные потери в Артемовске, где они разместили несколько своих лучших бригад. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

По данным издания, ситуация в городе складывается не лучшим образом для украинских боевиков. Связь в Артемовске ограниченная и дорогая, а на получение ответа о положении дел там ушло несколько дней.

Также сообщается, что 3 марта националисты взорвали два небольших моста, соединяющих единственную дорогу к Артемовску, которая контролируется украинскими боевиками. Также украинская сторона создала понтонную переправу, по которой мирное население может эвакуироваться из города.

Ранее морпех Тихоокеанского флота с позывным Малой рассказал об «эпическом» штурме под танковым огнем врага на окраине Угледара. Также «Звезда» показала кадры ожесточенных боев, идущих между российскими морпехами и украинскими боевиками.