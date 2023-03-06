Экипаж «Адмирала Левченко» первым в истории прошел в сложной ледовой обстановке проливы на Земле Франца-Иосифа

Большой противолодочный корабль преодолел проливы Де-Брюйне и Британский канал, попав в Книгу рекордов ВС РФ за 2022 год.

© Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщает о рекорде, установленном экипажем большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко». Впервые в истории он осуществил проход в сложной ледовой обстановке проливов Де-Брюйне и Британский канал в Северном Ледовитом океане.

Этот факт был занесен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за 2022 год.

Проливы были пройдены в ходе выполнения задач отрядом боевых кораблей СФ в составе Арктической экспедиционной группировки.

Напомним, что эта группировка состояла из БПЛ «Адмирал Левченко», БДК «Александр Отраковский», большого морского танкера «Сергей Осипов», а также спасательного буксира «Памир».

Всего за время похода корабли Арктической группировки преодолели более 7 800 морских миль.

Ранее сообщалось, что сверхскоростной «морской истребитель» показал свою работу на IDEX-2023 в Абу-Даби.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов