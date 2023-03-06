Экипаж «Адмирала Левченко» первым в истории прошел в сложной ледовой обстановке проливы на Земле Франца-Иосифа
Минобороны России сообщает о рекорде, установленном экипажем большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко». Впервые в истории он осуществил проход в сложной ледовой обстановке проливов Де-Брюйне и Британский канал в Северном Ледовитом океане.
Этот факт был занесен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за 2022 год.
Проливы были пройдены в ходе выполнения задач отрядом боевых кораблей СФ в составе Арктической экспедиционной группировки.
Напомним, что эта группировка состояла из БПЛ «Адмирал Левченко», БДК «Александр Отраковский», большого морского танкера «Сергей Осипов», а также спасательного буксира «Памир».
Всего за время похода корабли Арктической группировки преодолели более 7 800 морских миль.
Ранее сообщалось, что сверхскоростной «морской истребитель» показал свою работу на IDEX-2023 в Абу-Даби.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов