Сверхскоростной «морской истребитель» показал свою работу на IDEX-2023 в Абу-Даби

Лодка с композитным корпусом и пулеметом на борту способна разогнаться до 170 километров в час.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На международной выставке IDEX-2023 представлены изделия не только крупных корпораций, но и частных компаний. Одно из них - созданный на основе гоночной лодки скоростной «морской истребитель». Судно с пулеметом на борту способно разогнаться до 170 км/ч.

За рулем такой лодки должен быть настоящий профессионал, знающий все о скорости на воде. Им стал пятикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы по водно-моторному спорту Дмитрий Вандышев.

Несмотря на то, что акватория рядом с территорией выставки небольшая, спортсмену удается разогнать лодку до максимальной скорости. Этому не мешает даже установленный на крыше пулемет, влияющий на аэродинамику. Композитный корпус лодки выдерживает удары об воду.

«Начиная с определенной скорости под лодкой собирается воздух и она ложится на него, практически летит. А мотор используется только как толкающий вектор», - рассказал механик Дмитрий Семенов.

Скорость выхода на полет - около 140 км/ч. При маневрировании нагрузки ощущаются не хуже, чем в истребителе. По сути, эта лодка и есть истребитель-перехватчик - только для воды.

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