На коксогазовом заводе в подмосковном Видном прогремел взрыв

По данным МЧС России, после взрыва на Московском коксогазовом заводе загорелась насосная колонна с бензолом.

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На Московском коксогазовом заводе, расположенном в подмосковном Видном, произошел взрыв, после чего на предприятии начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Отмечается, что столб пламени поднялся на 20 метров, а площадь возгорания составляет 200 «квадратов».

«Городской округ Видное, Белокаменное шоссе, дом 13 (коксогазовый завод), хлопок в цеху. Горит насосная колонна с бензолом. Открытое горение строения 20 на 10 метров высотой 20 метров», - передает сообщение ведомства ТАСС.

Информация о пострадавших пока не поступала. Предприятие входит в группу «Мечел» и занимается производством продукции, которая применяется в металлургической промышленности.

Ранее стало известно, что в Иркутске произошел пожар на опалубке строящегося многоэтажного жилого дома. Согласно неофициальной информации, причиной возгорания мог стать прогрев бетона. Кадры с места возгорания опубликовали очевидцы в социальных сетях. Судя по ним, пламя заволокло верхнюю часть здания.