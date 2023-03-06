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Песков: важно, из чьих рук выпущена пуля в мальчика Федю под Брянском

Анна Назайкина
12:49 06.03.2023
Ранее появились данные о том, что из тела раненого при теракте ребенка была извлечена пуля натовского образца.
Песков: важно, из чьих рук выпущена пуля в мальчика Федю под Брянском
© Фото: ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нападение на села в Брянской области терактом.

Представитель Кремля прокомментировал данные о том, что из тела раненого при этих событиях мальчика Феди была извлечена пуля натовского образца.

Песков отметил, что украинские боевики используют разные боеприпасы, в том числе натовские. Россия неоднократно упоминала о растущей вовлеченности стран Североатлантического альянса в этот конфликт, подчеркнул он.

«Здесь важно...из чьих рук выпущена эту пуля...Все необходимые квалификации этому происшествию были даны, это не что иное, как террористический акт», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Федя рассказал о тех страшных события, произошедших 2 марта. Он описал, каким образом ему удалось спасти девочек, с которыми он ехал в автомобиле.

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