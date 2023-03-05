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МИД РФ назвал 11 стран, которые могут стать безвизовыми для россиян

Ирина Елагина
01:01 05.03.2023
В настоящее время с этими странами готовятся проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан.
МИД РФ назвал 11 стран, которые могут стать безвизовыми для россиян
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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В Министерстве иностранных дел РФ ведется активная подготовительная работа по подписанию межправительственных соглашений о безвизовых поездках российских граждан в 11 стран мира. О расширении границ для безвизового туризма и иных поездок россиян за границу рассказал ТАСС статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств находятся на различных стадиях проработки. Темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров», - отметил Иванов.

Как сообщил дипломат, в список из 11 стран, которые готовы к безвизовому режиму с Россией вошли страны Персид - Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Кувейт, государства Латинской Америки и Карибского бассейна - Багамы, Барбадос, Гаити, Мексика, Тринидад и Тобаго, южноафриканская Замбия, а также Малайзия.

Напомним, что на фоне русофобских настроений и антироссийских санкций страны ЕС отказались от упрощенного порядка выдачи шенгенских виз российским гражданам.

Ранее сообщалось, что МИД РФ анонсировал безвизовый режим с одиннадцатью странами и планы по превращению Латинской Америки и Карибского бассейна в зону для взаимных безвизовых поездок. Свою заинтересованность в этом проекте выразила, например, Мексика, которую в 2022 году посетили порядка 80 тысяч россиян.

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