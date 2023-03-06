Подельник предполагаемой убийцы Дугиной попал в больницу

Второй подельник Натальи Вовк присутствует на заседании суда в Туле.

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Подельник Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной, попал в больницу. Об этом из Пролетарского суда Тулы, где идет заседание по делу, сообщает корреспондент «Звезды».

Как следует из материалов дела, Андрей Кузнецов, предоставивший подозреваемой в убийстве Наталье Вовк поддельные документы, 1 марта доставлен в больницу ФСИН в Москве. Он находится в инфекционном отделении на карантинно-изоляционных мероприятиях.

Второй предполагаемый подельник Вовк Александр Сучков находится в зале суда. Он частично признал свою вину в преступлении.

Ранее российские хакеры опубликовали новые подробности о предполагаемой убийце Дугиной. В частности, утверждается, что на момент совершения преступления Вовк была действующей служащей украинской нацгвардии.