Малофеев заявил, что попытка покушения не изменит его позиции
Российский бизнесмен, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил, что на его патриотическую позицию не повлияют ни угрозы, ни теракты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
ФСБ РФ в понедельник сообщила о предотвращении покушения на Малофеева. Отмечалось, что злоумышленники пытались воспользоваться той же схемой, что и при убийстве журналистки Дарьи Дугиной, - подложили взрывчатку под автомобиль предпринимателя.
Малофеев в публикации отметил, что с ним все в порядке, и поблагодарил друзей за слова поддержки.
«Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто - ни угрозы, ни теракты не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», - отметил он.
Бизнесмен также выразил надежду, что виновные в убийстве Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы.
Ранее в ФСБ показали кадры закладки взрывчатки под автомобиль Малофеева. Злоумышленника сняла камера видеонаблюдения.