Малофеев заявил, что попытка покушения не изменит его позиции

Бизнесмен уточнил, что с ним все в порядке, и поблагодарил друзей за поддержку.

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Российский бизнесмен, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил, что на его патриотическую позицию не повлияют ни угрозы, ни теракты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

ФСБ РФ в понедельник сообщила о предотвращении покушения на Малофеева. Отмечалось, что злоумышленники пытались воспользоваться той же схемой, что и при убийстве журналистки Дарьи Дугиной, - подложили взрывчатку под автомобиль предпринимателя.

Малофеев в публикации отметил, что с ним все в порядке, и поблагодарил друзей за слова поддержки.

«Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто - ни угрозы, ни теракты не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», - отметил он.

Бизнесмен также выразил надежду, что виновные в убийстве Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы.

Ранее в ФСБ показали кадры закладки взрывчатки под автомобиль Малофеева. Злоумышленника сняла камера видеонаблюдения.