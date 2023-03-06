Опубликованы кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне СВО
Минобороны России показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения. Целью стал ангар с техникой украинских боевиков.
«Боеприпас был применен по установленному разведкой и доразведанному с помощью БПЛА ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику и проводили ее обслуживание и ремонт», - говорится в сообщении.
Применив новый боеприпас по вражескому ангару, российские военнослужащие добились попадания в центр строения с первого же выстрела.
Снаряд пробил перекрытие, после чего взорвался внутри складского помещения, уничтожив и выведя из строя находящуюся там бронетехнику и автомобили украинских боевиков.
Ранее публиковались кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов