Армия Опубликованы кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне СВО Наличие техники боевиков в пораженном ангаре было установлено разведкой и доразведано с помощью беспилотника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения. Целью стал ангар с техникой украинских боевиков. «Боеприпас был применен по установленному разведкой и доразведанному с помощью БПЛА ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику и проводили ее обслуживание и ремонт», - говорится в сообщении. Применив новый боеприпас по вражескому ангару, российские военнослужащие добились попадания в центр строения с первого же выстрела. Снаряд пробил перекрытие, после чего взорвался внутри складского помещения, уничтожив и выведя из строя находящуюся там бронетехнику и автомобили украинских боевиков. Ранее публиковались кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» в зоне специальной военной операции. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика