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Louis Vuitton посоветовал Подоляку учить географию в ответ на обвинения в поддержке России

Анна Касаткина
10:55 06.03.2023
Украинский политик увидел в ролике бренда поддержку Москвы.
Louis Vuitton посоветовал Подоляку учить географию в ответ на обвинения в поддержке России
© Фото: P. Royer, blickwinkel, GlobalLookPress
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Модный дом Louis Vuitton посоветовал учить географию советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку в ответ на упреки в поддержке России. Сториз с подписью «Вивчайте географiю» на фоне французского флага появилась в аккаунте бренда в Instagram*.

LV ранее опубликовал проморолик, в котором на сине-бело-красном фоне была изображена буква V, которая также используется как один из символов российской спецоперации на Украине.

Подоляк увидел в ролике поддержку Москвы и обвинил компанию в том, что она решила «публично поиграть с символами агрессии».

После этого на странице LV в Instagram* появился призыв учить географию. Таким образом в компании намекнули на то, что во французском флаге синяя, белая и красная полосы вертикальные, тогда как в российском триколоре они расположены горизонтально и в другом порядке.

© louisvuitton, Instagram*

Ранее Подоляк обвинил американского миллиардера Илона Маска в замалчивании украинского конфликта в принадлежащей ему социальной сети Twitter. Тема конфликта исчезла из трендов, а количество твитов с упоминанием «российской агрессии» существенно сократилось, возмутился украинский политик.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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