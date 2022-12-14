Подоляк обвинил Маска в замалчивании украинского конфликта в Twitter

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил социальную сеть Twitter в изменении политики в отношении Украины в худшую сторону. Критический пост он опубликовал в своем аккаунте.

По его словам, тема украинского конфликта исчезла из трендов Twitter, а количество твитов с упоминанием «российской агрессии» существенно сократилось. Подоляк также заявил, что в соцсети не разрешено регистрироваться или входить в учетную запись с украинским номером телефона.

«Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files об осенне-зимнем сезоне - 2022?» - написал он, имея в виду обнародованные внутренние документы соцсети, в частности, о замалчивании Twitter-скандала с ноутбуком Хантера Байдена в 2020 году.

Ранее интернет-провайдер Starlink Маска повысил тарифы для украинских клиентов с 60 до 75 долларов в месяц. Новые цены будут действовать с 29 декабря.