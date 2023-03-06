Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по замаскированным опорным пунктам националистов в зоне СВО

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот, чтобы не быть обнаруженными системами ПВО противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике украинских националистов. После выполнения задания экипажи выпустили тепловые ловушки и выполнили маневр, после чего вернулись на аэродром вылета.

В результате удара уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника боевиков киевского режима. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава подготовили самолеты к дальнейшей работе.

Ранее российские ударные самолеты Су-25 и Су-34 Восточного военного округа поддержали наступление пехоты на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. На опубликованных кадрах видно, как пара штурмовиков атакует позиции украинских боевиков и иностранных наемников. Чтобы оставаться незамеченными для ПВО противника, экипажи движутся на бреющем полете.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов