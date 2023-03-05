Двое сотрудников Красного Креста похищены в Мали

Информируется, что они были похищены утром 5 марта между Гао и Кидалем.

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Двое человек из Международного Комитета Красного Креста (МККК) пропали в Мали. Сообщается, что они похищены. Об этом информировало представительство организации. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы подтверждаем похищение двух наших коллег сегодня утром между Гао и Кидалем», - сообщило агентство.

Ранее в мае съемочная группа «Звезды» побывала в бывшем офисе Международного Комитета Красного Креста в Мариуполе. Из обнаруженных в офисах документов следует, что общественники готовились к защите от химического, биологического и радиационного оружия.

Среди документов была найдена методичка о том, как действовать в случае химической, биологической или радиационной опасности. Рядом были респираторы и документы с описанием того, как создать специальную организацию для радиационной и химической защиты.