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Методички, документы, респираторы: кадры из брошенного офиса Красного Креста в Мариуполе

Владислав Кустов
19:57 31.05.2022
Согласно найденным документам, здесь готовились к защите от химоружия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Съемочная группа «Звезды» побывала в бывшем офисе Международного комитета Красного Креста (МККК) в Мариуполе. Из обнаруженных в офисах документов следует, что общественники готовились к защите от химического, биологического и радиационного оружия.

Бывший офис МККК в Мариуполе находится в одном из наиболее пострадавших от боевых действий районов. Недавно появились противоречивые сведения о том, что здесь нашли описание здоровых органов детей. Официально эти новости не подтвердились. Среди документов можно найти методичку о том, как действовать в случае химической, биологической или радиационной опасности. Рядом респираторы непонятного назначения и документы с описанием того, как создать специальную организацию для радиационной и химической защиты.

© ТРК "Звезда"

Кроме того, среди бумаг удалось отыскать доклад о ситуации с правами человека на Украине с 2016-го по 2018-й годы. На специальной карте отмечены жертвы среди мирного населения за указанный период. Согласно меткам, в Донецке и Ясиноватой, которые подвергаются постоянным обстрелам на протяжении восьми лет, якобы только раненые.

© ТРК "Звезда"

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале президент Владимир Путин сообщил россиянам в телеобращении. По словам главы государства, главные цели мероприятий - демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.

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