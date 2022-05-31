Методички, документы, респираторы: кадры из брошенного офиса Красного Креста в Мариуполе

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Съемочная группа «Звезды» побывала в бывшем офисе Международного комитета Красного Креста (МККК) в Мариуполе. Из обнаруженных в офисах документов следует, что общественники готовились к защите от химического, биологического и радиационного оружия.

Бывший офис МККК в Мариуполе находится в одном из наиболее пострадавших от боевых действий районов. Недавно появились противоречивые сведения о том, что здесь нашли описание здоровых органов детей. Официально эти новости не подтвердились. Среди документов можно найти методичку о том, как действовать в случае химической, биологической или радиационной опасности. Рядом респираторы непонятного назначения и документы с описанием того, как создать специальную организацию для радиационной и химической защиты.