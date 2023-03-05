Валентина Шевченко уступила титул чемпионки UFC Алексе Грассо

Всего на счету у спортсменки из Киргизии 23 победы и четыре поражения.

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Удушающий прием мексиканки Алексы Грассо позволил ей одержать досрочную победу и завоевать титул чемпиона UFC. Ее оппонентом стала спортсменка из Киргизии Валентина Шевченко, ныне утратившая титул чемпионки лиги в наилегчайшем весе.

В четвертом раунде мексиканка смогла одержать победу после ожесточенного сопротивления Шевченко. Напомним, 285-ый номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) проходит в американском Лас-Вегасе.

Ранее Валентина Шевченко в профессиональных боях смешанных единоборств одерживала 23 победы. При этом было допущено только четыре поражения. Алекса Грассо имеет 16 побед и три поражения.

Ранее титул чемпиона UFC в легком весе защитил россиянин Ислам Махачев. Теперь у него 24 победы и всего одно поражение. Его поединок состоялся с австралийцем Александром Волконовски. Встреча состоялась в Перте, Австралия. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали предпочтение россиянину, выставив оценки - 48:47, 48:47, 49:46