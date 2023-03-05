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Американский журналист назвал абсурдом идею отделить Крым от России

Марина Крижановская
08:25 05.03.2023
Вместе с тем, он назвал выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием 21 февраля одним из самых рациональных.
Американский журналист назвал абсурдом идею отделить Крым от России
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В США заявили об абсурдности западной идеи о том, что Крым должен быть отделен от материковой России. Журналист Эндрю Наполитано привел в пример Техас, который находится на границе с Мексикой. Своим мнением он поделился в видео в аккаунте Twitter.

«Мысль о том, что Крым может быть "освобожден" от России - это все равно, что Техас освободить от американцев и передать Мексике», - сказал Наполитано.

Он обратил внимание и на выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием 21 февраля. Данное обращение он назвал одним из самых рациональных выступлений за последнее время. По словам Наполитано, глава РФ знает, что за конфликтом на Украине стоит Запад.

В комментариях пользователи обвинили журналиста в пророссийских взглядах. Один из них написал, что Наполитано «повторяет точку зрения доктора Миршаймера о вторжении НАТО на восток».

Ранее обозреватель American Thinker заявил, что Запад виноват в конфликте на Украине, так как не внял Мюнхенской речи Путина. Автор Петерсон указал на обещания НАТО в конце 20 века не расширяться на восток, про игнорирование интересов безопасности России и ее интеграции в экономическое пространство Европы, про то, как к 2004 году американские неоконсерваторы стали рассматривать Украину как «следующую западную военную базу, которая будет построена на пороге России». Затем он вспомнил знаменитую речь российского президента в Мюнхене.

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