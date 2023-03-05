Марочко: украинские ДРГ активизировались на Купянском направлении

По его словам, были замечены малые группы противника, выдвинувшегося из Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки.

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На Купянском направлении активизировались украинские ДРГ, об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, их целью является сбор информации о российских войсках и выявление слабых мест в обороне.

«С районов населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка отмечено выдвижение в сторону наших позиций малых групп противника», - пишет он в своем Telegram-канале, отмечая, что скорее всего и есть диверсионно-разведывательные группы.

Ранее Марочко рассказал о перестрелке между подразделениями украинских боевиков в Артемовске. Бой велся с применением гранатометов и стрелкового оружия.