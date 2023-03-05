Шойгу провел совещание с командующими группировок специальной военной операции

Особое внимание министр обратил на создание условий по безопасному размещению личного состава и организацию обеспечения войск.

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время работы в штабе объединенной группировки российских войск заслушал доклады командующих группировок по обстановке на направлениях ответственности, а также планы дальнейших действий.

Особое внимание Шойгу обратил на создание необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию обеспечения войск, и особенно работу медицинских и тыловых подразделений.

Ранее министр обороны также заслушал своих заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами. Отдельное внимание было уделено организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов