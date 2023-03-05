Ансамбль песни и пляски ЦВО исполнил песни группы «Кино» для бойцов в зоне СВО

Артисты сыграли на различных инструментах, в том числе на балалайке и скрипке, и один из военнослужащих присоединился к концерту, исполнив песню.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил с концертом для мотострелков. Концерт состоялся в пункте временной дислокации российских военнослужащих.

На мероприятии исполнили известные произведения российской рок-группы «Кино», а также русские народные песни. Зрители охотно подпевали любимым композициям, а иногда даже пританцовывали. Один из военнослужащих тоже решил поучаствовать и под аккомпанемент на гитаре исполнил песню, написанную в блиндаже на передней линии обороны.

Артисты также сыграли на различных музыкальных инструментов, в числе которых балалайка и скрипка. По окончании концерта военнослужащие поблагодарили коллектив ансамбля песни и пляски Центрального военного округа аплодисментами.

Ранее ансамбль песни и пляски ЦВО выступил перед жителями Луганска. Для слушателей прозвучали как известные композиции, так и современные песни, такие как «Донбасс за нами» и «Моя Россия, моя душа!».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов