Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил перед жителями Луганска

Для слушателей прозвучали как известные композиции, так и современные песни, такие как «Донбасс за нами» и «Моя Россия, моя душа!».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Луганске с концертом выступил коллектив ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО). Мероприятие было приурочено к 80-й годовщине со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, концерт состоялся в доме культуры.

Для местных жителей и военнослужащих артисты исполнили около десятка творческих номеров. Прозвучали как всем известные композиции вроде «Дня победы» и Пятой симфонии Бетховена, так и современные, такие как «Донбасс за нами» и «Моя Россия, моя душа!». Хореографическая группа выступила с казачьим танцем, включающим в себя элементы фланкировки шашкой.

Также в концерте поучаствовали рок-музыканты Юлия Чичерина и Вадим Самойлов - солист группы «Агата Кристи». Они спели песни на военную тематику.

Ранее Самойлов и Чичерина выступили перед российскими военнослужащими в зоне СВО. Они исполнили свои хиты, после чего бойцы смогли сфотографироваться с артистами.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов