Экипажи самоходок «Нона» вскрыли и уничтожили украинский опорный пункт в зоне СВО

Расчеты «Ноны» постоянно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и боевой техники украинских боевиков на всех направлениях СВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало видео боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона» постоянно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и боевой техники украинских боевиков на всех направлениях СВО.

На направлении действий группировки войск «Центр» в ходе разведывательно-поисковых действий разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения.

Экипажи самоходок «Нона» совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорный пункт и уничтожили засевших в них украинских боевиков. В это же время, в южном секторе зоны проведения СВО, расчеты «Ноны» поражают противника, окопавшегося на правом берегу Днепра.

Уничтожив выявленные объекты ВСУ, экипажи сменяют позиции для выполнения новых задач. Разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Ранее МО РФ показало кадры штурма десантниками условного противника в тылу зоны СВО.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов