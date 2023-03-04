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МО РФ показало кадры штурма десантниками условного противника в тылу зоны СВО

11:20 04.03.2023
Также отрабатывается управление командирами огнем подразделения в бою, а вместе с тем и эвакуация раненых с поля боя.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В тыловой зоне южного сектора проведения специальной военной операции проходят практические занятия по отработке действий десантно-штурмовых подразделений. В частности, отрабатывается захват вражеского опорного пункта.

Тренировки проводят опытные инструкторы. Программа обучения дополнена знаниями, учитывающих реальную обстановку на линии соприкосновения.

На штатной технике десантно-штурмовые подразделения выдвинулись в указанный район. Из 120-миллиметровых минометов 2С12 «Сани» противнику нанесено огневое поражение. Их прикрывали бронегруппы на БМД-4М, а также автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберные пулеметы «Корд» (калибр 12,7 миллиметров), установленных на бронеавтомобилях «Тигр». В итоге штурмовые отряды совершили резкий рывок к переднему краю условного противника.

© Минобороны РФ

На минимальном расстоянии противник был поражен ручными осколочными гранатами. После этого штурмовые отряды ворвались в окопы, где в стрелковом бою уничтожили его. Вместе с тем отработаны действия эвакуационной группы по вывозке раненого с поля боя и его доставке на передовой медицинский пункт в санитарном эвакуационном бронеавтомобиле «Линза».

Управление огнем подразделения в бою - также важный элемент подготовки командиров взводов и рот. Отрабатывая данный элемент, командиры подразделений отдавали указания непосредственно на поле боя и управляли ими. Общая задача подразделения была выполнена благодаря знанию каждого десантника своей роли, которую они уверенно исполняли.

Ежедневные занятия на полигоне максимально приближены к боевым условиям, с реальной боевой стрельбой. В ближайшее время все военнослужащие вольются в состав штатных подразделений Воздушно-десантных войск для дальнейшего выполнения боевых задач.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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