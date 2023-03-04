МО РФ показало кадры штурма десантниками условного противника в тылу зоны СВО

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На минимальном расстоянии противник был поражен ручными осколочными гранатами. После этого штурмовые отряды ворвались в окопы, где в стрелковом бою уничтожили его. Вместе с тем отработаны действия эвакуационной группы по вывозке раненого с поля боя и его доставке на передовой медицинский пункт в санитарном эвакуационном бронеавтомобиле «Линза».

Управление огнем подразделения в бою - также важный элемент подготовки командиров взводов и рот. Отрабатывая данный элемент, командиры подразделений отдавали указания непосредственно на поле боя и управляли ими. Общая задача подразделения была выполнена благодаря знанию каждого десантника своей роли, которую они уверенно исполняли.

Ежедневные занятия на полигоне максимально приближены к боевым условиям, с реальной боевой стрельбой. В ближайшее время все военнослужащие вольются в состав штатных подразделений Воздушно-десантных войск для дальнейшего выполнения боевых задач.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.