МО РФ показало кадры штурма десантниками условного противника в тылу зоны СВО
В тыловой зоне южного сектора проведения специальной военной операции проходят практические занятия по отработке действий десантно-штурмовых подразделений. В частности, отрабатывается захват вражеского опорного пункта.
Тренировки проводят опытные инструкторы. Программа обучения дополнена знаниями, учитывающих реальную обстановку на линии соприкосновения.
На штатной технике десантно-штурмовые подразделения выдвинулись в указанный район. Из 120-миллиметровых минометов 2С12 «Сани» противнику нанесено огневое поражение. Их прикрывали бронегруппы на БМД-4М, а также автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберные пулеметы «Корд» (калибр 12,7 миллиметров), установленных на бронеавтомобилях «Тигр». В итоге штурмовые отряды совершили резкий рывок к переднему краю условного противника.