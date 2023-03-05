В Китае заявили о намерении вести решительную борьбу против «независимости Тайваня»

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В этом году КНР намерена вести решительную борьбу против «независимости Тайваня». Такой тезис прописан в докладе правительства страны. Кроме того, уточняется, что Пекин будет содействовать воссоединению родины.

«Мы будем неизменно претворять в жизнь общую стратегию партии для решения тайваньского вопроса в новую эпоху, твердо отстаивать принцип "одного Китая" и соблюдать консенсус 1992 года, вести решительную борьбу против так называемой независимости Тайваня, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения родины», - цитирует ТАСС текст доклада.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что США сделают Тайвань «своей Украиной». Политик также считает, что НАТО нацелено на Третью мировую войну против России и КНР, поэтому Франции следует немедленно выйти из альянса.