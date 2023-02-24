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Французский политик Филиппо заявил, что США сделают Тайвань «своей Украиной»

Семен Лавров
05:41 24.02.2023
Лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что США хотят сделать из Тайваня новую Украину, поэтому Франции надо выйти из НАТО.
Французский политик Филиппо заявил, что США сделают Тайвань «своей Украиной»
© Фото: imagebroker Guenter Fischer Globallookpress
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США намерены развернуть украинский сценарий на Тайване. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!», - приводит его слова RT.

Политик также считает, что НАТО нацелено на Третью мировую войну против России и КНР, поэтому Франции следует немедленно выйти из альянса.

Сегодня МИД Китая опубликовал план по прекращению боевых действий на Украине, состоящий из 12 пунктов. Согласно нему, необходимо срочно возобновить прямые российско-украинские переговоры, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и риска применения ядерного оружия.

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