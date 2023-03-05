В Огайо перевернулись несколько вагонов грузового поезда

Сведений о жертвах и пострадавших пока нет.

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В американском штате Огайо поезд сошел с рельсов. В результате этого перевернулись несколько вагонов. Об этом сообщает телеканал Fox News и уточняет, что неизвестно, находилось ли что-либо в составе в момент крушения.

Также отмечено, что поезд не пассажирский, а, вероятно, грузовой. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Это не первая железнодорожная катастрофа в США, произошедшая за последнее время. Ранее поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо. На нем перевозились опасные химические вещества, включая винилхлорид, который является ядом, способным вызвать онкологические заболевания. Затем еще один поезд этой же компании потерпел крушение на путях 4 марта.