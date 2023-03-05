Рогов сообщил о «громком» взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Мощный взрыв зафиксировали в ночь 4 на 5 марта в подконтрольном Киеву областном центре Запорожья. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о происшествии в своем Telegram-канале.
По данным Рогова, взрыв раздался примерно в 23:17 в субботу 4 марта.
«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объемный взрыв», - написал Рогов.
Ранее сообщалось, 4 марта в ряде регионов Украины включили сигналы воздушной тревоги, сирены работали в Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.
Рогов отметил, что ожидает подробности инцидента в Запорожье.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области нашли схрон с боеприпасами украинских боевиков обнаружили, тайник устроили нацисты при отступлении.