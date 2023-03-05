Рогов сообщил о «громком» взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Взрыв прогремел в Запорожье в ночь с субботы на воскресенье.

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Мощный взрыв зафиксировали в ночь 4 на 5 марта в подконтрольном Киеву областном центре Запорожья. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о происшествии в своем Telegram-канале.

По данным Рогова, взрыв раздался примерно в 23:17 в субботу 4 марта.

«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объемный взрыв», - написал Рогов.



Ранее сообщалось, 4 марта в ряде регионов Украины включили сигналы воздушной тревоги, сирены работали в Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Рогов отметил, что ожидает подробности инцидента в Запорожье.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области нашли схрон с боеприпасами украинских боевиков обнаружили, тайник устроили нацисты при отступлении.