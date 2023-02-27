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Схрон с боеприпасами украинских боевиков обнаружили в Запорожской области

Вероника Волосунова
15:16 27.02.2023
Согласно имеющейся информации, тайник был организован украинскими боевиками при отступлении.
© Видео: ГУ МВД Запорожской области © Фото: ГУ МВД Запорожской области
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В районе села Давыдково Запорожской области оперативники обнаружили в земле схрон с боеприпасами украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Запорожской области.

«Из тайника полицейские извлекли два осколочно-фугасных снаряда калибра 100 мм, а также пять запечатанных ящиков с осколочно-фугасными снарядами калибра 30 мм в количестве 140 единиц», - заявили в ведомстве. 

По предварительным данным, украинские боевики организовали тайник во время отступления из Запорожской области. Работающие на месте взрывотехники Росгвардии уничтожили содержимое тайника при помощи накладного заряда.

Ранее украинский схрон с боеприпасами нашли в ДНР. В Росгвардии показали видео, как досматривали подозрительное строение с тайником, а затем ликвидировали опасную находку.

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