Пожар охватил опалубку на строящейся многоэтажке в Иркутске

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В Иркутске произошел пожар на опалубке строящегося многоэтажного жилого дома. Согласно неофициальной информации, причиной возгорания мог стать прогрев бетона. В настоящее время сведения о пострадавших и официальной версии инцидента выясняются.

Кадры с места возгорания опубликовали очевидцы в социальных сетях. Судя по ним, пламя заволокло верхнюю часть здания.

Ранее пожарные ликвидировали крупное возгорание в ульяновском автосервисе. Отмечено, что пожар был локализован на площади 1 680 квадратных метров. В результате произошедшего пострадавших нет.