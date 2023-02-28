Пожарные ликвидировали крупный пожар в ульяновском автосервисе
Пожар был локализован на площади 1 680 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ ликвидировали пожар в покрасочной камере двухэтажного здания автосервиса в Засвияжском районе Ульяновска. На момент прибытия экстренных служб площадь горения составляла 800 «квадратов».
К 09.50 по местному времени пожар на площади 1 680 квадратных метров был локализован. Ликвидация открытого горения произведена в 10.27. МЧС России привлекло для ликвидации 56 человек и 16 единиц техники.
Напомним, возгорание в покрасочной камере здания автосервиса произошло сегодня утром. Сотрудники успели эвакуироваться, никто не пострадал.