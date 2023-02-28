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Пожарные ликвидировали крупный пожар в ульяновском автосервисе

Алексей Курильченко
10:19 28.02.2023
Пожар был локализован на площади 1 680 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ ликвидировали пожар в покрасочной камере двухэтажного здания автосервиса в Засвияжском районе Ульяновска. На момент прибытия экстренных служб площадь горения составляла 800 «квадратов».

К 09.50 по местному времени пожар на площади 1 680 квадратных метров был локализован. Ликвидация открытого горения произведена в 10.27. МЧС России привлекло для ликвидации 56 человек и 16 единиц техники.

Напомним, возгорание в покрасочной камере здания автосервиса произошло сегодня утром. Сотрудники успели эвакуироваться, никто не пострадал.

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