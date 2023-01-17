Российские «Гиацинты» разгромили позиции националистов в зоне СВО

МО РФ показало кадры боевой работы расчетов пушек «Гиацинт-Б». На подготовку к выстрелу из «Гиацинта» бойцы тратят не более двух минут, после нанесения удара расчеты покидают свои позиции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм пушек «Гиацинт-Б» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения спецоперации.

Артиллерийские расчеты крупнокалиберных 152-мм нарезных пушек 2А36 «Гиацинт-Б» с закрытых огневых позиций ударили по месту дислокации националистов и нанесли поражение технике и живой силе украинских боевиков.

От момента получения координат цели до выстрела проходит не больше двух минут. Затем идет корректировка огня с помощью беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки. После поражения целей личный состав батареи покидает позиции и укрывается в блиндажах.

Ранее российские танкисты рассказали о своей работе в зоне спецоперации. Их главная задача - поразить цель с первого выстрела и поменять местоположение, чтобы не быть обнаруженными врагом. Идеальной погодой для работы бойцы считают туман, когда их позиции сложнее засечь.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов