Российские «Гиацинты» разгромили позиции националистов в зоне СВО
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм пушек «Гиацинт-Б» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения спецоперации.
Артиллерийские расчеты крупнокалиберных 152-мм нарезных пушек 2А36 «Гиацинт-Б» с закрытых огневых позиций ударили по месту дислокации националистов и нанесли поражение технике и живой силе украинских боевиков.
От момента получения координат цели до выстрела проходит не больше двух минут. Затем идет корректировка огня с помощью беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки. После поражения целей личный состав батареи покидает позиции и укрывается в блиндажах.
Ранее российские танкисты рассказали о своей работе в зоне спецоперации. Их главная задача - поразить цель с первого выстрела и поменять местоположение, чтобы не быть обнаруженными врагом. Идеальной погодой для работы бойцы считают туман, когда их позиции сложнее засечь.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов