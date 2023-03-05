Профессор Оксфорда Франкопан заявил, что конфликт на Украине ускорил сближение РФ с КНР

Энергетический кризис в Европе ударил по потребителям, тогда как крупнейшие игроки нефтяного бизнеса в ЕС закончили 2022 год с прибылью в 200 млрд долларов.

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Специальная военная операция России на Украине обнажила глобальные проблемы мироустройства, в том числе падение влияния коллективного Запада, и привела к еще большему сближению Москвы и Пекина.

Писатель и профессор глобальной истории Оксфордского университета Питер Франкопан в статье «Выигрывает ли Путин?» на страницах британского еженедельника «Спектейтор» проанализировал процессы, происходящие в мире на фоне СВО.

Эксперт считает, что энергетический кризис в Европе, рост цент на энергоносители, и особенно, на сжиженный природный газ, ударили по простым потребителям и спровоцировали кризис в таких странах, как Бангладеш и Пакистан. При этом крупнейшие британские, американские и французские игроки на нефтяном рынке: BP, Shell, Exxon, Chevron и Total Energies закончили 20232 год с прибылью в 200 млрд долларов, а члены ОПЕК заработали на экспорте нефти около 850 млрд долларов.

«Конфликт стал моментом одного из крупнейших перераспределений богатства в истории, позволив странам с большими запасами энергоресурсов получить сверхприбыли, что в свою очередь ускорило изменение мирового порядка. Это создало почву для волнений и политической нестабильности, а также усилило чувство неприязни к Западу в мире», - приводит ТАСС слова эксперта.

Неадекватная реакция западных стран на украинский кризис и введение против России экономических санкций ускорили сближение Москвы и Пекина. По мнению ученого, Россию и Китай объединяет «общий акцент на важность стабильности и распространяемое ими представление о том, что именно Запад деструктивен, непредсказуем и нестабилен».

На фоне СВО стало еще более очевидно, что мир перестал быть однополярным, и американское могущество стало мифом. Эксперт напомнил, что еще во время пандемии COVID-19 России и Китай упрочили свое положение в мире за счет «вакцинной дипломатии», особенно в странах Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Тогда как западные страны «погорели» на стремлении заработать на вакцинах, наборах для экспресс-тестов и патентах на свои разработки.

Отвечая на вопрос, заданный в названии статьи, Франкопан пишет что западные страны просчитались с санкциями и Россия «в войне на истощение выглядит фаворитом».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Пекина имеют неисчерпаемый потенциал.