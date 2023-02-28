Песков рассказал, что отношения РФ и КНР имеют неисчерпаемый потенциал

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил слова президента о многовекторности во внешней политике РФ и что не должно быть никакой оси координат.

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Отношения Москвы и Пекина - особые, многоформатные, с неисчерпаемым потенциалом. Такую характеристику им дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что политика современной России - это многовекторность в отношениях с миром. Он привел слова Владимира Путина, который утверждает, что «никакой новой оси координат быть не должно».

Таким образом он ответил на вопрос, новая ли ось координат отношений России и Китая. В интервью «Известиям» он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество, вероятнее всего, уже превысило отметку 200 миллиардов долларов.

«Должно быть много осей, и каждая из них должна соответствовать интересам тех стран, которые ее формируют. Это должна быть многополярная система, где ничьи интересы не ущемляются», - рассказал Песков в беседе со СМИ.

Пресс-секретарь Путина добавил, что, несмотря на издержки во взаимных отношениях из-за санкций, «эти отношения носят стратегический характер, потому что наши интересы и мировоззрения во многом совпадают или вообще идентичны».

Накануне Песков рассказал, что в Кремле с большим вниманием отнеслись к мирной инициативе Китая. Также он указал, что заслуживают внимания любые попытки выработать планы, способствующие переводу конфликта в мирное русло.